Спасатели МАСС предупредили рыбаков об опасном льде на двух затонах

18 апреля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) выезжали на затон Яринский и НВХ для мониторинга ледовой обстановки и проведения профилактических бесед с рыбаками.
На затоне «Яринский» толщина льда в середине составила 38−40 см, но по краям наблюдаются промоины шириной до двух метров. На месте находился один рыбак.
На НВХ толщина льда — около 60 см, однако структура рыхлая. Там рыбачили семь человек.
Со всеми присутствующими проведены профилактические беседы, розданы памятки по безопасности на льду.
Спасатели обращают внимание: независимо от измеренной толщины, нахождение на льду уже крайне опасно. Рыхлая структура и подмытые участки могут не выдержать нагрузки — лед в ряде мест ломается под весом человека. В МАСС просят воздерживаться от выхода на лед и соблюдать меры предосторожности.