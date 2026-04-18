Спасатели МАСС предупредили рыбаков об опасном льде на двух затонах

Толщина покрова достигает 60 см, но структура рыхлая, а по краям есть промоины.

Источник: МАСС

18 апреля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) выезжали на затон Яринский и НВХ для мониторинга ледовой обстановки и проведения профилактических бесед с рыбаками.

На затоне «Яринский» толщина льда в середине составила 38−40 см, но по краям наблюдаются промоины шириной до двух метров. На месте находился один рыбак.

На НВХ толщина льда — около 60 см, однако структура рыхлая. Там рыбачили семь человек.

Со всеми присутствующими проведены профилактические беседы, розданы памятки по безопасности на льду.

Спасатели обращают внимание: независимо от измеренной толщины, нахождение на льду уже крайне опасно. Рыхлая структура и подмытые участки могут не выдержать нагрузки — лед в ряде мест ломается под весом человека. В МАСС просят воздерживаться от выхода на лед и соблюдать меры предосторожности.