В Березовском округе Свердловской области открылась новая поликлиника

Общая площадь учреждения составляет 7,5 тыс. кв. м, оно будет обслуживать более 20 тыс. детей и подростков. Внутри есть зоны комфортного ожидания, фильтр-бокс для пациентов с признаками инфекционных заболеваний, кабинеты доврачебной и медико-социальной помощи, рентген-кабинет, помещения для сдачи анализов, отделение профилактических осмотров, кабинеты здорового ребенка и многое другое. Для медицинского персонала предусмотрены комнаты отдыха, психологической разгрузки, тренажерная зона и симуляционный кабинет для отработки профессиональных навыков.