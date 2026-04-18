В Березовском округе Свердловской области открылась новая поликлиника

Она будет обслуживать более 20 тысяч детей и подростков.

Новая детская поликлиника открылась в Березовском округе Свердловской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в окружной администрации.

Общая площадь учреждения составляет 7,5 тыс. кв. м, оно будет обслуживать более 20 тыс. детей и подростков. Внутри есть зоны комфортного ожидания, фильтр-бокс для пациентов с признаками инфекционных заболеваний, кабинеты доврачебной и медико-социальной помощи, рентген-кабинет, помещения для сдачи анализов, отделение профилактических осмотров, кабинеты здорового ребенка и многое другое. Для медицинского персонала предусмотрены комнаты отдыха, психологической разгрузки, тренажерная зона и симуляционный кабинет для отработки профессиональных навыков.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.