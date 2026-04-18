В Орле благоустроят сквер имени А. П. Иванова

Благоустройство сквера имени А. П. Иванова в Орле проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
«Сквер Иванова — это общественное пространство в самом центре города, рядом с Красным мостом и ЦУМом. Он носит имя почетного гражданина Орла, советского и российского государственного деятеля Альберта Петровича Иванова. Для нас важно не только благоустроить территорию, но и сохранить ее историческое значение», — отметила первый заместитель мэра Орла Мария Родштейн.
В обновленном пространстве появятся удобные пешеходные дорожки, новые скамейки и урны, детская игровая площадка. Особое внимание уделят озеленению, современному освещению и системе видеонаблюдения. Центральным элементом станет скульптура Альберта Иванова. Завершить благоустройство планируется до 31 июля 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.