Нижегородца задержали за попытку забрать наркотики из тайника

В Большемурашкинском округе полицейские задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на незаконный оборот наркотиков. Мужчина пытался забрать сверток из оборудованного у дороги тайника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Оперативники остановили автомобиль на трассе у села Курлаково. Пассажир машины, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей за пьяное вождение и не раз привлекавшийся к административной ответственности, вызвал подозрения, и его доставили в отдел. Сидевший за рулем знакомый, как выяснилось позже, даже не догадывался о намерениях своего попутчика.
Уже в отделе задержанный признался, что ехал именно за запрещенным веществом. Полицейские проверили указанный участок и неподалеку от места остановки машины обнаружили тайник. Из земли извлекли сверток из синей термоусадки, внутри которого, по заключению экспертов, находился синтетический наркотик массой более пяти граммов.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации — покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств… На время расследования ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Санкции вменяемой статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.