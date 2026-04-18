Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода утром 18 апреля

Источник: Живем в Нижнем

Ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом рассказали в телеграм-канале Росавиации.

Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты утром 18 апреля. Запрет действует с 7:30. Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Нижегородцам рекомендуют следить за актуальным расписанием рейсов на онлайн-табло аэропорта. На данный момент задержан один вылет в Калининград: борт должен подняться в воздух в 11:35. Еще три рейса прибудут в Нижний Новгород с опозданием — речь идет о самолетах из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Напомним, рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью возобновят в конце апреля.

