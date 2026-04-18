Атаковали роддом: Что известно о налете БПЛА 18 апреля на регионы России

Крайне тревожным выдалась ночь и утро 18 апреля для жителей Самарской области. Примерно в 04:20 по местному времени в регионе был введен режим «Ковер», предполагающий немедленную очистку воздушного пространства от гражданских судов и прекращение всех полетов. Тревога была объявлена в Самаре, Тольятти, Сызране, Чапаевске и Нефтегорске. Аэропорт Курумоч временно приостановил прием и отправку самолетов. Несколько бортов, следовавших в Самару, были перенаправлены в Казань и Уфу.