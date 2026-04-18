Атаковали роддом: Что известно о налете БПЛА 18 апреля на регионы России

В ночь с 17 на 18 апреля российские регионы были атакованы беспрецедентным с начала апреля количеством беспилотников ВСУ. Налету дронов подверглись 17 регионов России, расположенных за пределами проведения специальной военной операции.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областях.
Часть дронов-камикадзе самолетного типа была перехвачена над территорией Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Воздушные атаки проходили волнами. Например, над Севастополем СМС-сообщения о налете БПЛА пришли на сотовые телефоны местных жителей сразу после полуночи. Атака дронов длилась около трех часов. Подразделениями ПВО Черноморского флота было уничтожено 22 беспилотника.
«В Гагаринском районе из-за сбитого БПЛА загорелся резервуар с остатками топлива. Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: никаких запасов топлива там не было», — сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Более десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Крайне тревожным выдалась ночь и утро 18 апреля для жителей Самарской области. Примерно в 04:20 по местному времени в регионе был введен режим «Ковер», предполагающий немедленную очистку воздушного пространства от гражданских судов и прекращение всех полетов. Тревога была объявлена в Самаре, Тольятти, Сызране, Чапаевске и Нефтегорске. Аэропорт Курумоч временно приостановил прием и отправку самолетов. Несколько бортов, следовавших в Самару, были перенаправлены в Казань и Уфу.
В Новокуйбышевске, который расположен в непосредственной близости от Самары и Чапаевска, обломки одного из сбитых БПЛА упали на территории медицинского учреждения.
«Зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. В здании выбиты стекла. Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения», — сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Кроме того, в Новокуйбышевске и Сызрани зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям. Пострадавших в результате атаки нет. На местах работают экстренные службы, развернуты оперативные штабы. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.
А вот в Воронеже в результате падения обломков дрона ушиб плеча получила местная жительница. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.
В Ленобласти за ночь сбили 27 беспилотников. В результате налета в районе порта Высоцк вспыхнул пожар, сейчас ведется его ликвидация. Пострадавших нет.
В Запорожской и Херсонской областях мобильные огневые группы Росгвардии сбили десять БПЛА самолетного типа.
Всего с 20:00 17 апреля до 08:00 18 апреля дежурными средствами ПВО были уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По сводным данным Минобороны России, это самое большое количество БПЛА, атаковавших в апреле регионы страны.