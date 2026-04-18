Просто космос! «Торпедо» феерично завершило поход за Кубком Гагарина

«Никакого синдрома второго сезона! По-моему, это придумали журналисты, — безапелляционно заявляет Евгений Варламов. — Хотя если проанализировать выступление именно "Торпедо", у многих тренеров в Нижнем Новгороде на второй год работы действительно получалось хуже. Так было и при Ялонене, и при Скудре, и при Ларионове. Но я не вижу здесь злого рока. Значит, тренеры и хоккеисты делали что-то не так. В Исакове многие сомневались перед его дебютным сезоном в "Торпедо". Теперь будут ходить разговоры о синдроме "второгодника". В следующем сезоне у Алексея Геннадьевича есть все шансы снова разочаровать скептиков». Я не вижу причин, по которым «Торпедо» должно резко сдать".