Открылась регистрация на XVII Международный IT-форум в Ханты-Мансийске

Посетить его могут представители сфер бизнеса, образования и науки.

Источник: Национальные проекты России

XVII Международный IT-форум с участием представителей стран БРИКС и ШОС пройдет в Ханты-Мансийске 17−19 июня 2026 года при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Регистрация на мероприятие уже открыта, сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Посетителей ждут деловая программа с участием международных экспертов, профильные конференции и круглые столы, выставка инновационных решений, возможности для делового общения и партнерства, а также насыщенная культурно-развлекательная программа. Посетить форум могут представители органов власти, бизнеса, образовательных и научных организаций. Регистрация открыта на сайте мероприятия.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше