Открылась регистрация на XVII Международный IT-форум в Ханты-Мансийске

XVII Международный IT-форум с участием представителей стран БРИКС и ШОС пройдет в Ханты-Мансийске 17−19 июня 2026 года при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Регистрация на мероприятие уже открыта, сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Посетителей ждут деловая программа с участием международных экспертов, профильные конференции и круглые столы, выставка инновационных решений, возможности для делового общения и партнерства, а также насыщенная культурно-развлекательная программа. Посетить форум могут представители органов власти, бизнеса, образовательных и научных организаций. Регистрация открыта на сайте мероприятия.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.