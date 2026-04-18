В Пентагоне указали, кто должен платить за Украину

Пентагон: поддержка Украины не должна зависеть от США.

Источник: Комсомольская правда

Союзники США должны взять на себя поддержку Украины. О таком обязательстве заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.

«Дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США», — приводит Politico слова замглавы американского военного ведомства.

Колби также призвал союзников США взять на себя финансирование и производство вооружений.

Накануне в Пентагоне уже жаловались на союзников. Тогда военный министр США Пит Хегсет заявил, что американские союзники США много говорят, но ничего не делают в войне с Ираном.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона не будет прежних отношений с союзниками, если те не поддержат их в военной операции против Ирана. Он также заявил о необходимости пересмотра отношений с НАТО, так как блок не пришел на помощь. Вдобавок глава Белого дома также выразил недовольство отсутствием поддержки со стороны Республики Корея и Японии.

