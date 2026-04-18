«Торпедо» феерично завершило поход за Кубком Гагарина

Выдав несколько фантастических спасений в серии с магнитогорским «Металлургом», хоккеисты «Торпедо» точно заставили говорить о себе всю Континентальную хоккейную лигу. Увы, в овертайме пятой игры второго раунда плей-офф удача от «автозаводцев» отвернулась. Сезон для «Торпедо» завершён. А что дальше? Разбирался nn.aif.ru.
Прыгнули выше головы?
Победитель регулярного сезона «Металлург» выглядел явным фаворитом в схватке с «Торпедо». И вряд ли кто-то всерьёз мог предположить, что от матча к матчу стрелка игрового «барометра» будет метаться из стороны в сторону.
В первой игре «Торпедо» хоть и начало с 0:2, но сумело отыграться. А дальше ещё и было близко к тому, чтобы сравнять счёт во второй раз.
Поражение 3:4 подарило первую надежду. «Металлург», конечно, сильнее и мастеровитее, но команда под руководством Андрея Разина — отнюдь не машина под стать «Локомотиву» или «Ак Барсу». «Сталевары» эмоционировали, ошибались и, похоже, недооценили «Торпедо».
Но вторая игра и особенно третья серьёзно подпортили настроение нижегородским болельщикам. «Магнитка» уверенно выиграла матч дома — 4:2, а затем с таким же счётом победила в Нижнем. Причём в отдельно взятом втором периоде третьей игры подшефные Разина вынесли соперника — 4:0, и «Торпедо» даже пришлось снимать с игры вратаря Дениса Костина.
Но дальше была волшебная четвёртая игра, когда «Металлург» на протяжении сорока минут вёл 2:0, но провалил третий период и позволил «Торпедо» затащить себя в овертайм.
А под занавес дополнительной двадцатиминутки Егор Виноградов принёс нижегородцам победу!
«Перед серий многие эксперты подчёркивали, что для “Торпедо” встретиться с “Металлургом” — более приятный жребий, чем матчи с “Авангардом” или “Ак Барсом”, — напоминает экс-директор нижегородского клуба Андрей Осипенко. — Магнитогорцы играют в яркий хоккей, много атакуют, забивают после красивых комбинаций. Но они дают шанс играть в хоккей и сопернику. И “Торпедо” своими шансами воспользовалось. По горячим следам этого противостояния многие сокрушаются, что “автозаводцы” вполне могли затянуть серию подольше. Но давайте будем объективны: “Торпедо” в этом сезоне и так показало результат гораздо выше своих возможностей. И за серию с “Металлургом” нижегородские хоккеисты заслуживают только комплиментов».
Зауважал даже Разин!
Как бы то ни было, а в пятой игре серии у «Торпедо» шансы снова были. И хотя "автозаводцы уже привычно уступали в счёте на протяжении двух периодов, камбэк получился ещё более ярким.
Главный герой серии Егор Виноградов сократил отставание, сделав счёт 2:3, а Максим Летунов за полторы минуты до финальной сирены забросил третью шайбу. Есть ещё один овертайм!
Но на этом везение, увы, кончилось. «Торпедо» быстро осталось в меньшинстве, и «сталевар» Роман Канцеров забросил решающую шайбу всей серии!
«У нас нет задачи обыграть “Торпедо”, есть задача выиграть Кубок. Если мы совершаем такие ошибки с “Торпедо”, то как мы собираемся играть с “Ак Барсом”?» — говорил главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции после поражения в четвёртой игре.
Эпатажный тренер в привычной манере ущипнул соперника, намекнув, что класс команд несопоставим. Но при этом дал понять, что игрой своих недоволен.
И, похоже, после завершения серии Разин всё-таки «Торпедо» зауважал. По крайней мере, подводя итоги пятого матча, Андрей Владимирович никого не подкалывал. «Спасибо “Торпедо” за эту серию, много нервов у нас потратили», — сказал тренер уральцев.
После победы в пятой игре своих эмоций на льду не скрывали и хоккеисты «Магнитки». По мнению экс-капитана «Торпедо» Евгения Варламова, реакция «металлургов» — лучшая похвала игре нижегородской команды.
«В “Металлурге” я провёл много сезонов, — говорит Евгений Варламов. — В этой команде всегда ставят задачу выиграть золото. Так почему победа во втором раунде вызвала у хоккеистов такую радость? Потому что “Металлургу” было очень тяжело. И пятый матч они вполне могли проиграть».
Синдром второго сезона не страшен?
После столь эмоциональной серии страсти ещё будут кипеть, но рано или поздно улягутся. И тогда у всего нижегородского хоккейного сообщества возникнет вопрос: «А что дальше?».
Выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина — это ступень на пути становления новой команды? Или, как было в предыдущие годы, просто скачок хоккейной «кардиограммы», после которого «сердцебиение» успокоитья и о повторении подобных результатов придётся на долгое время забыть?
«Торпедо» дальше будет тяжелее, — уверен Андрей Осипенко. — Ждать, что в команде появятся хоккеисты калибра первой пятёрки топ-команды КХЛ, не стоит. Играть придётся плюс-минус теми же исполнителями. Но настрой у соперников на «Торпедо» будет совершено иным. Перед началом года многие считали, что для нижегородцев и попадание в плей-офф станет чудом. Теперь к команде под управлением Алексея Исакова будут относиться очень серьёзно. Все, включая Андрея Разина".
Определённые опасения возникает и вопрос с возможным уходом лидеров. Так, в НХЛ может оказаться Антон Силаев. В Северной Америке права на молодого защитника-богатыря принадлежат New Jersey Deavils. И «дьяволы» ждут Силаева в летнем лагере. После успешного сезона в КХЛ соблазн остаться за океаном у одного из ведущих игроков линии обороны «Торпедо» будет велик.
Контракты летом 2026 года заканчиваются у целой группы хоккеистов, среди которых и Василий Атанасов, и Максим Летунов, и Роберт Нарделла, и многие другие.
Внимание к торпедовцам сейчас очень большое. Чтобы удержать лидеров, менеджменту придётся постараться.
А ведь есть ещё и пресловутый синдром второго сезона. «Торпедо» этим недугом болело много раз. Хотя и не все эксперты nn.aif.ru верят в подобный диагноз.
«Никакого синдрома второго сезона! По-моему, это придумали журналисты, — безапелляционно заявляет Евгений Варламов. —& 13f2 ;nbsp;Хотя если проанализировать выступление именно “Торпедо”, у многих тренеров в Нижнем Новгороде на второй год работы действительно получалось хуже. Так было и при Ялонене, и при Скудре, и при Ларионове. Но я не вижу здесь злого рока. Значит, тренеры и хоккеисты делали что-то не так. В Исакове многие сомневались перед его дебютным сезоном в “Торпедо”. Теперь будут ходить разговоры о синдроме “второгодника”. В следующем сезоне у Алексея Геннадьевича есть все шансы снова разочаровать скептиков». Я не вижу причин, по которым «Торпедо» должно резко сдать".
Главный козырь — новая арена?
Увы, и причин, чтобы резко прибавить, хоккейные аналитики не находят.
Разговоры об ограниченном бюджете, который позволяет бороться не более чем за выход во второй раунд плей-офф, мы в наших статьях вели много-много лет подряд. Обзавестись звёздным составом, способным конкурировать с «Металлургом», «Авангардом» или «Ак Барсом», в обозримом будущем вряд ди получится.
«Торпедо» нужно искать внутренние ресурсы. А это, во-первых, подготовка молодых кадров. И здесь в последние годы система клуба работает очень хорошо. Тот же Егор Виноградов, которого комментатор КХЛ-ТВ Сергей Гимаев-младший по ходу плей-офф назвал будущей звездой лиги, ещё пару лет назад играл в «Чайке». И кроме Виноградова примеров успешного перехода из торпедовской молодёжки на взрослый уровень хватает.
А во-вторых, «автозаводцам» надо уповать на атмосферу домашних матчей, которая будет довлеть над соперника и окрылять своих. И здесь на помощь должно прийти долгожданное открытие новой ледовой арены. По «Нагорному» все мы, конечно, будем скучать. Но согласитесь, 12 тысяч болельщиков, которых должны вместить стены свеженького дворца на Стрелке, способны создать доселе небывалый для игр «Торпедо» антураж.