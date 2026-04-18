Турнир памяти хабаровских воспитанников хоккея «Мы помним» (0+) стартовал в «Платинум Арене». Участниками турнира стали шесть команд из Хабаровска и города Свободный. Борьбу за медали ведут «CROSSROAD», ДВГАФК, ДПС, «Союз» (Свободный), ДВГУПС и «Амур-2002», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Хоккей в Хабаровском крае — это больше чем игра. Мы должны помнить тех ребят, которые играли у нас, которые воспитывались в нашей хоккейной школе. Если мы помним, то они живы в наших сердцах», — сказал министр спорта края Дмитрий Чикунов.
В церемонии открытия турнира приняли участие дочери Дмитрия Учайкина Мария и Полина, а также мама Дмитрия Тарасова Татьяна Георгиевна и вдова Евгения, а также министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
В матче-открытии на лед вышли команды ветеранов хабаровского хоккея и сборная любителей этого вида спорта. За команду ветеранов хабаровского СКА сыграли те, кто ковал славу дальневосточного хоккея. Это Александр Блинов, Олег Филимонов, Михаил Переяслов, Евгений Кувеко, Валентин Писарев. Многие из них 30 лет назад в апреле 1996 года были участниками встреч за выход в высший эшелон российского хоккея.
Турнир памяти хабаровских воспитанников хоккея стартовал в «Платинум Арене». Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Турнир «Мы помним» традиционно проводится с 2018 года. Сначала соревнования были посвящены памяти экс-нападающего хоккейного клуба «Амур» Дмитрия Учайкина. В 2013 году, играя в полуфинале чемпионата Казахстана, он попал под жесткий силовой прием, который привел к трагическим последствиям, и Дмитрия не стало.
Два года назад было принято решение посвятить турнир другим игрокам и воспитанникам хабаровской школы хоккея, скоропостижно ушедшим из жизни, в том числе и во время специальной военной операции. В их числе Олег Вевчеренко, Анатолий Устюгов, Дмитрий Тарасов, Павел Крутий, Никита Бойко, Данил Шматков и Евгений Ермаков.
Решающие матчи турнира «Мы помним» пройдут в воскресенье. В 15:45 состоится игра за бронзовые медали, а в 17:30 — финал. Игры пройдут на запасном поле «Платинум Арены». Вход на матчи свободный, со стороны магазина AmurShop.