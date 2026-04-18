Акъярская женская консультация в Башкирии получила новое оборудование

Наркозно-дыхательный аппарат поступил в Акъярскую женскую консультацию Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в минздраве региона.
Новый аппарат отличается высокой надежностью, современным функционалом и интуитивно понятным интерфейсом. Он позволяет безопасно проводить анестезию и респираторную поддержку, что особенно важно при оказании помощи беременным женщинам и в акушерской практике.
«Поступление наркозно-дыхательного аппарата — это значимое событие для нашего учреждения. Теперь мы можем оказывать помощь на еще более высоком уровне, что полностью соответствует задачам нацпроекта “Семья” по укреплению здоровья женщин и будущих поколений», — отметила главный врач Акъярской больницы Рамиля Шарипова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.