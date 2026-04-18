Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пасхальный фестиваль «Красная горка» пройдет в Нижнем Новгороде

Главным событием станет церемония литья колокола.

Пасхальный фестиваль «Красная горка» состоится в Нижегородском кремле 19 апреля при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Во время мероприятия на площадке перед храмом преподобного Симеона Столпника состоится церемония литья колокола, символизирующая сохранение семейных и духовных ценностей. Программу фестиваля дополнят мастер-классы, посвященные семейным ценностям, пасхальным обычаям и искусству колокольного звона.

Для гостей также будет работать интерактивно-развлекательная зона, где можно будет принять участие в русских забавах, квестах и подвижных играх на свежем воздухе. А хоровые коллективы исполнят духовные песнопения и народные песни о любви, семье и весеннем возрождении. В завершение праздника прозвучит звон всех колоколов Кремля.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.