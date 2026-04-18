В Хабаровске стартовал турнир по хоккею памяти воспитанников клуба

Турнир «Мы помним» проводится с 2018 года. Изначально он был посвящен памяти экс-нападающего «Амура» Дмитрия Учайкина, погибшего в 2013 году. Два года назад соревнования расширили в память о других воспитанниках хабаровского хоккея, ушедших из жизни, в том числе во время специальной военной операции: Олеге Вевчеренко, Анатолии Устюгове, Дмитрии Тарасове, Павле Крутие, Никите Бойко, Даниле Шматкове и Евгении Ермакове.