В Хабаровске стартовал турнир по хоккею памяти воспитанников клуба

В Хабаровске в «Платинум Арене» стартовал традиционный турнир по хоккею «Мы помним». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Участниками соревнований стали шесть команд из Хабаровска и города Свободный. За медали борются «CROSSROAD», ДВГАФК, ДПС, «Союз» (Свободный), ДВГУПС и «Амур-2002». В церемонии открытия приняли участие дочери Дмитрия Учайкина Мария и Полина, мама Дмитрия Тарасова Татьяна Георгиевна, его вдова Евгения, а также министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
В матче-открытии на лед вышли команды ветеранов хабаровского хоккея и сборная любителей. За ветеранов сыграли Александр Блинов, Олег Филимонов, Михаил Переяслов, Евгений Кувеко, Валентин Писарев. Многие из них 30 лет назад, в апреле 1996 года, участвовали в матчах за выход в высший эшелон российского хоккея.
Министр спорта края Дмитрий Чикунов отметил: «Хоккей в Хабаровском крае — это больше чем игра. Мы должны помнить тех ребят, которые играли у нас, которые воспитывались в нашей хоккейной школе. Если мы помним, то они живы в наших сердцах».
Турнир «Мы помним» проводится с 2018 года. Изначально он был посвящен памяти экс-нападающего «Амура» Дмитрия Учайкина, погибшего в 2013 году. Два года назад соревнования расширили в память о других воспитанниках хабаровского хоккея, ушедших из жизни, в том числе во время специальной военной операции: Олеге Вевчеренко, Анатолии Устюгове, Дмитрии Тарасове, Павле Крутие, Никите Бойко, Даниле Шматкове и Евгении Ермакове.
Решающие матчи пройдут в воскресенье. Игра за третье место начнется в 15:45, финал — в 17:30 на запасном поле «Платинум Арены». Вход свободный.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru