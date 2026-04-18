Физик раскрыл, как учёные спасли мир от катастрофы

На рассвете 17 августа 1986 года к станции приехала специальная мобильная научная группа. В её состав вошли специалисты из Института атомной энергии им. И. В. Курчатова, Министерства обороны СССР и Института общей физики АН СССР. Прибывшая экспедиция владела уникальным лазерным и радиометрическим оборудованием, не имеющим аналогов в мире. Его развернули на территории станции на расстоянии 600−800 метров от повреждённого реактора.