«От фотоателье к бронзе московского модерна»: как Феликс Ксаверьевич Вишневский создавал семейную фабрику декоративного металла

Как и многие московские мастерские, заведение Вишневского в первые годы держалось на разнородном заказе, на умении не отказываться от мелкой, но необходимой работы, на постепенном наращивании круга клиентов и репутации. Зато именно эта школа и выковала будущий характер предприятия: точность отделки, технологическую дисциплину, готовность работать и для частного заказчика, и для большой архитектурной задачи. Не случайно на выставке гальванопластики, устроенной Императорским Русским техническим обществом в 1889 году, предприниматель уже выступал не как случайный ремесленник, а как мастер с «большой и разнообразной коллекцией». Так фотограф, привыкший к точности кадра, окончательно стал фабрикантом художественной бронзы.