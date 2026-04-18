Шоу-концерт на стыке искусства и технологий

Главное, что могу сказать: будущее, в самых смелых его предположениях, уже наступило.
Шикарный, модный и очень современный зал «Live Арена». На входе браслетики выдали, чтобы зрители участвовали в действии: в определенные моменты браслетики эти загорались, как звездочки, в темноте зала. Эффектно! Выступал аватар Владимира Семеновича. Маленькая фигурка с гитарой на сцене и два больших экрана, на которых показывали Высоцкого крупно. Очень похож!
И очень похожи были «приглашенные звезды»: Шнур, Лепс, Агутин, Безруков, Гагарина. Я даже подумала — неужели настоящие? Исполняли песни Высоцкого. Так и мучилась я весь концерт: настоящие артисты или аватары? В конце, правда, показали ролик, как создавалось шоу. Царь, в общем, был не настоящий. Шоу «Высота» так и было анонсировано: на стыке искусства и технологий. Инновационное цифровое шоу-концерт с участием живого симфонического оркестра (добавлю, что были еще и живые цыгане со своим «ой нэ-нэ», вдруг заплясавшие между рядов). Организаторы назвали действо «культурным мостом между поколениями».
Значит, дескать, молодым обычный артист неинтересен, им подавай что-то компьютеризированное. Школьники, которые сидели передо мной, Высоцким не прониклись: зависали в «Тик-Токе», когда запел Лепс, поднялись и ушли. Новые формы их явно не захватили. Но, может, им и настоящий Высоцкий не зашел бы?
А я не могу сказать, что мне не понравилось — просто слишком это было непривычным. Странное послевкусие оставил концерт. Отличные песни, любимый поэт. Звук, зрелище — все на высоте. Не было главного: энергетики живого артиста. Сын мой, строгий, сказал: «Не уверен, что Высоцкий был бы рад выступить вместе со Шнуром». А я подумала, да вообще, насколько рад был бы Владимир Семенович такой посмертной славе, насколько это корректно — использовать образ ушедшего человека? И в какие бездны нас это может завести? Фактически, живые артисты, может статься, вообще окажутся ненужными. Аватары не устают, не требуют повышения жалованья, более того — одновременно могут блистать сразу в нескольких местах. Собери идеальную труппу из гениальных артистов прошлого — Раневская, Никулин, Смоктуновский, Миронов, — и ставь с ними спектакли. И вновь запоют Анна Герман и Булат Окуджава, Кобзон и Мартынов, Вертинский и Лемешев, споет про «Белые розы» Юра Шатунов… Что это — искусство будущего или неслыханная пошлость и цинизм, я так и не поняла.
Ясно одно, мир слишком изменился и продолжает меняться — прямо у нас на глазах. За последние пару лет искусственный интеллект совершил такой рывок, что не все уже успевают за ним. Даже, пожалуй, большинство не успевает. Хорошо, что в нашей жизни было другое — живая музыка и настоящие артисты, не аватары. Чем больше будет компьютерного в нашей жизни, тем острее мы будем испытывать тоску по живому, тем ценнее оно будет для зрителя, для читателя, для слушателя…