Шоу-концерт на стыке искусства и технологий

А я не могу сказать, что мне не понравилось — просто слишком это было непривычным. Странное послевкусие оставил концерт. Отличные песни, любимый поэт. Звук, зрелище — все на высоте. Не было главного: энергетики живого артиста. Сын мой, строгий, сказал: «Не уверен, что Высоцкий был бы рад выступить вместе со Шнуром». А я подумала, да вообще, насколько рад был бы Владимир Семенович такой посмертной славе, насколько это корректно — использовать образ ушедшего человека? И в какие бездны нас это может завести? Фактически, живые артисты, может статься, вообще окажутся ненужными. Аватары не устают, не требуют повышения жалованья, более того — одновременно могут блистать сразу в нескольких местах. Собери идеальную труппу из гениальных артистов прошлого — Раневская, Никулин, Смоктуновский, Миронов, — и ставь с ними спектакли. И вновь запоют Анна Герман и Булат Окуджава, Кобзон и Мартынов, Вертинский и Лемешев, споет про «Белые розы» Юра Шатунов… Что это — искусство будущего или неслыханная пошлость и цинизм, я так и не поняла.