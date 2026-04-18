Правило одной минуты против усталости

Нам до такого, понятно, далеко. Но выгоревших и у нас хватает. В борьбе с хронической усталостью японцы выработали «правило одной минуты». Это часть системы непрерывного улучшения окружающего мира — философия «кайдзен». Не ставь перед собой сразу глобальную цель. Просто делай что-то всего одну минуту в день. Но регулярно, без пропусков. Уговорить себя на действие продолжительностью в одну минуту просто. А вот делать что-то систематически уже может оказаться проблемой самоорганизации! Но тут уж придется постараться. Победить прокрастинацию можно и нужно.