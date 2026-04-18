Правило одной минуты против усталости

Утром еле-еле просыпаешься и мечтаешь, как бы побыстрее скоротать день, чтобы снова занять горизонтальное положение. А ночью сразу заснуть не получается — одолевают мысли. Знакомое состояние? Раньше говорили: хроническая усталость. Сейчас в словарь психологов добавилось слово «прокрастинация». Когда опускаются руки уже от одной мысли о работе. Не потому, что ленивый. Просто выгоревший. Японцы — одна из самых «выгоревших» наций, трудоголиков среди них очень много. Недавно видела один репортаж, где рассказали, что многие японцы пользуются памперсами для взрослых, чтобы ни на минуту не оставлять рабочее место.
Нам до такого, понятно, далеко. Но выгоревших и у нас хватает. В борьбе с хронической усталостью японцы выработали «правило одной минуты». Это часть системы непрерывного улучшения окружающего мира — философия «кайдзен». Не ставь перед собой сразу глобальную цель. Просто делай что-то всего одну минуту в день. Но регулярно, без пропусков. Уговорить себя на действие продолжительностью в одну минуту просто. А вот делать что-то систематически уже может оказаться проблемой самоорганизации! Но тут уж придется постараться. Победить прокрастинацию можно и нужно.
Главное, не лежать унылым баклажаном, а совершать усилия. И приходит, такое смутное поначалу, удовлетворение: «Я смог». А там, глядишь, и втянешься — сделав первый шаг, сможешь пройти и 10 тысяч шагов.