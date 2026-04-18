«Важно не просто знать правила, но и иметь чутье»: сотни волгоградцев проверят знания на «Тотальном диктанте»

Главной площадкой «Тотального диктанта» по традиции станет областная библиотека имени Максима Горького. Здесь подготовленный отрывок прочитает уже знакомая горожанам диктор — учитель русского языка и литературы лицея № 6, председатель экспертной комиссии акции Анна Селезнева. А в Волгоградском институте управления в 14:00 горожан встретит известный волгоградский поэт и прозаик Владимир Овчинцев. В ВГСПУ «Тотальный диктант», точнее его облегченную версию, напишут иностранцы, изучающие русский язык.