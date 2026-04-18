Собянин: Утвержден проект планировки территории транспортного узла «ЗИЛ»

На территории транспортного узла планируется разместить два вестибюля будущей станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро, а также многофункциональный и жилой комплексы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Утвержден проект планировки территории транспортного узла «ЗИЛ». На площади более 15 гектаров в Даниловском районе будет построено несколько объектов. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал Сергей Собянин.

«Сейчас пассажиропоток узла с учетом пересадок — порядка 16 тысяч человек в сутки. Он будет расти по мере появления новых ЖК и рабочих мест. Реализация этого проекта позволит создать на “ЗИЛе” комфортные условия для пассажиров на долгие годы», — написал Мэр Москвы.

Территория транспортного узла ограничена проспектом Лихачева, полосой отвода Малого кольца Московской железной дороги и парком «Тюфелева роща». Здесь предполагается построить следующие объекты:

— станцию «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро с двумя вестибюлями на пересечении проспекта Лихачева с улицей Лисицкого. Один из них интегрируют с одноименной станцией Московского центрального кольца (МЦК). Для пассажиров создадут единый пересадочный контур, по которому они смогут, не выходя на улицу, делать пересадки между станциями МЦК, Троицкой и Бирюлевской линий метро;

— многофункциональный комплекс с торговыми площадями, пунктами общественного питания и пространствами для досуга, где создадут около 2,5 тысячи рабочих мест;

— жилой комплекс с квартирами общей площадью 84,5 тысячи квадратных метров и подземным паркингом на 1041 машино-место.

Кроме того, проект предусматривает в том числе строительство и реконструкцию 0,8 километра дорог: участков проспекта Лихачева, улиц Лисицкого и Архитектора Леонидова, а также Проектируемого проезда № 8082.

С западной стороны проспекта Лихачева к транспортному узлу «ЗИЛ» будут подходить три маршрута наземного городского пассажирского транспорта.

