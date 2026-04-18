В Башкирии родился Добрыня Никитич

Как отметили в районной администрации, количество новорожденных, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, увеличилось.
По словам заведующей Благовещенским ЗАГС Татьяны Тимофеевой, в этом году просто шквал редких, интересных имён у малышей. Среди них — Изольда, Аяна, Айлин, Аврора, Айсель, Айла, Аиша, Раяна, Левон, Амаль, Тимирьян, Исайя.
«100-ю малышку назвали Есенией, а накануне зарегистрировали мальчика с именем Добрыня Никитич», — рассказала глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова. — В ЗАГСе также отмечают, что рождаются детки в многодетных семьях, и часто регистрируют третьего малыша в семье. Это значит, что больших и дружных семей у нас будет больше".