В Омской области проверят сохранность древних курганов и могильников

Министерство культуры Омской области ищет подрядчика для обследования 77 объектов археологического наследия федерального значения. Среди них — курганы, могильники, городища и селища, расположенные в Омске, а также Большереченском, Горьковском, Знаменском, Нижнеомском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах.
Как следует из материалов на портале госзакупок, подрядчику предстоит установить границы памятников древности, оценить их состояние и подготовить проекты предмета охраны. Если выяснится, что какой-либо объект утрачен, специалистам нужно будет составить соответствующий акт.
«Цель — обследование технического состояния объектов археологического наследия, с фиксацией современного состояния и параметров их индивидуальных особенностей; разработка проектов границ территории и проектов предмета охраны; подготовка проекта акта утраты историко-культурной ценности в случае обнаружения [такого] факта», — говорится в проекте контракта.
Работы будут включать архивный анализ, изучение картографических материалов и данных дистанционного зондирования, а также полевые исследования. Специалисты проведут топографическую съёмку, зафиксируют состояние объектов на фото и при необходимости заложат шурфы, чтобы подтвердить сведения о памятниках.
Начальная цена контракта составляет 7,27 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 6 мая 2026 года, завершить работы необходимо до 8 декабря 2026 года.