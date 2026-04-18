Врач Баскакова назвала сроки пыления аллергенных растений в Нижнем Новгороде

Аллерголог, доцент кафедры факультетской и поликлинической педиатрии ПИМУ Евгения Баскакова в интервью порталу «Живем в Нижнем» назвала сроки пыления аллергенных растений в Нижегородской области.
Сезон аллергии в Нижегородской области уже стартовал. В этом году из-за раннего схода снега и теплой погоды в начале весны период пыления ольхи и орешника начался несколько раньше.
«В этом году, как и в сезон 2025 г, из-за раннего схода снежного покрова и достаточно высоких температур в конце марта — начале апреля период пыления ольхи и лещины (орешника) начался несколько раньше. Уже фиксируются первые обращения высокочувствительных пациентов», — отметила Евгения Баскакова.
Всего специалист выделила три фазы пыления растений-аллергенов. Первая приходится апрель-май — в это время пылят береза, тополь, ива, дуб и сосна. В июне-июле пылят злаковые травы и крапива. В августе наблюдается максимальная активность полыни и некоторых сорных трав.
