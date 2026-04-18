380 тысяч украинцев остались без света: что произошло в Черниговской области

В Черниговской области введены почасовые графики отключения электроэнергии после аварии на энергетическом объекте. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщила компания «Черниговоблэнерго» в Telegram-канале.
Как сказано в сообщении энергокомпании, ограничения электроснабжения затронули ряд населённых пунктов региона. Без света остались около 380 тысяч абонентов, в том числе жители городов Чернигов, Прилуки, Нежин и Славутич, а также других населенных пунктов области.
В «Черниговоблэнерго» уточнили, что причиной отключений стало повреждение ключевого энергообъекта в одном из районов региона. По предварительным данным, инцидент произошел в результате взрыва. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Накануне директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил украинцев о возможном массовом отключении света летом. Сейчас, по его словам, ввели плановые отключения электричества из-за нескольких факторов. При этом чиновник не раскрыл причины.
Отметим, что проблема блэкаутов в Украине не нова. Они случались в прошлом году и этой зимой. Власти бездействуют, считая единственным решением просьбы о финансовой помощи у Европы.