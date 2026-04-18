Калининградские школьники — призеры заключительных этапов всероссийской олимпиады по русскому языку и праву

А вот заключительный этап всероссийской олимпиады по праву прошел на федеральной территории «Сириус». Ученица 10 класса гимназии имени Героя РФ А. Катериничева из Гурьевска София Федорова стала призером. Отмечается, что в задачах нынешней олимпиады была отражена связь права с математикой, литературой, географией, экологией.