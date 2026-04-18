Калининградские школьники — призеры заключительных этапов всероссийской олимпиады по русскому языку и праву

Подведены итоги интеллектуальных состязаний.

Источник: Комсомольская правда

Калининградские школьники отличились на заключительных этапах всероссийской олимпиады по русскому языку и праву. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В интеллектуальном состязании по русскому языку, итоги которого подвели в Саранске, в числе лучших оказалась ученица 10 класса школы № 58 Калининграда Ксения Герасименок. Она успешно решила все поставленные лингвистические задачи из разных разделов русского языка, провела лингвистическое исследование, выдвинула оригинальные версии происхождения слов, сопоставила русский язык с другими языками.

А вот заключительный этап всероссийской олимпиады по праву прошел на федеральной территории «Сириус». Ученица 10 класса гимназии имени Героя РФ А. Катериничева из Гурьевска София Федорова стала призером. Отмечается, что в задачах нынешней олимпиады была отражена связь права с математикой, литературой, географией, экологией.

С 2022 года школьникам Калининградской области, ставшим участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады, выплачивается премия в размере 50 тысяч рублей, призерам — 150 тысяч, победителям — 250 тысяч рублей.

Наставники призеров и победителей поощряются премией в 100 тысяч рублей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше