Калининградские школьники — призеры заключительных этапов всероссийской олимпиады по русскому языку и праву

Калининградские школьники отличились на заключительных этапах всероссийской олимпиады по русскому языку и праву. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В интеллектуальном состязании по русскому языку, итоги которого подвели в Саранске, в числе лучших оказалась ученица 10 класса школы № 58 Калининграда Ксения Герасименок. Она успешно решила все поставленные лингвистические задачи из разных разделов русского языка, провела лингвистическое исследование, выдвинула оригинальные версии происхождения слов, сопоставила русский язык с другими языками.
А вот заключительный этап всероссийской олимпиады по праву прошел на федеральной территории «Сириус». Ученица 10 класса гимназии имени Героя РФ А. Катериничева из Гурьевска София Федорова стала призером. Отмечается, что в задачах нынешней олимпиады была отражена связь права с математикой, литературой, географией, экологией.
С 2022 года школьникам Калининградской области, ставшим участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады, выплачивается премия в размере 50 тысяч рублей, призерам — 150 тысяч, победителям — 250 тысяч рублей.
Наставники призеров и победителей поощряются премией в 100 тысяч рублей.