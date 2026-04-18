В Каргополе приступили к благоустройству пешеходного тротуара

Работы сделают участок Октябрьского проспекта не только удобным, но и более безопасным.

Источник: Национальные проекты России

Благоустройство пешеходного тротуара началось в городе Каргополе на участке Октябрьского проспекта от дома № 2 до Монастырского переулка. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

«Специалисты подрядной организации обустроят деревянные тротуары на винтовых сваях и из плитки. Эти изменения позволят сделать участок Октябрьского проспекта не только удобным, но и безопасным для пешеходов», — отметил министр ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Поташев.

Всего в Каргополе в 2026 году планируется обустроить тротуары на трех общественных пространствах. Помимо указанного участка на Октябрьском проспекте удобные дорожки для пешеходов создадут на улице Больничной — от улицы Гагарина до Болотникова и дальше до улицы Сергеева.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.