Угрозы от березы: как пережить сезон аллергии в Нижегородской области

В Нижегородской области начинает цвести все, что может вызвать насморк и слезы. Портал «Живем в Нижнем» узнал у доцента кафедры факультетской и поликлинической педиатрии ПИМУ, руководителя Нижегородского отделения Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Евгении Баскаковой, какие растения вызывают самую сильную аллергию и как облегчить симптомы поллиноза.
За тополем крапива, за крапивой — полынь.
Сезон аллергии в Нижегородской области уже открыт. Из-за ранней весны и тепла в конце марта — начале апреля ольха и орешник начали пылить на несколько дней раньше, чем обычно. Такая же ситуация была и в 2025 году.
«Уже фиксируются первые обращения высокочувствительных пациентов. Но главный аллерген региона — береза, еще не пылит. По прогнозам синоптиков, в первой декаде апреля ожидается снижение температур, поэтому пыление вряд ли начнется быстро и масштабно», — рассказала Евгения Баскакова.
Специалисты выделяют три волны пыления, и в каждой из них в воздухе преобладают свои аллергены.
Апрель — май: цветут береза, тополь, ива, дуб и сосна. Июнь — июль: наступает черед злаковых трав и крапивы. Август: пика активности достигают полынь и другие сорные травы.
Ученые из ПИМУ и специалисты областной детской больницы выяснили некоторые особенности цветения, характерные конкретно для Нижегородской области. Они проанализировали, что именно преобладает в «пыльцевом дожде» региона.
Группа.
Лидеры и их доля.
Деревья.
береза — 72%, сосна — 8%, тополь — 7%
Травы и злаки.
крапива — 53%, злаковые травы — 22%, полынь — 19%
Грибы.
кладоспориум — 91%, альтернария — 9%
Как видите, среди деревьев безоговорочный лидер — это береза. Среди трав вне конкуренции крапива. А из грибов почти весь объем приходится на кладоспориум.
Главные опасности.
По словам Евгении Баскаковой, сильная аллергическая реакция может возникнуть в ответ на пыльцу любого растения, однако среди всех аллергенов все-таки можно выделить лидеров.
«На научном языке их называют “мажорные аллергены” — они вызывают клинические симптомы более чем у 50% пациентов с клинически значимой чувствительностью к данному виду пыльцы», — отметила аллерголог.
В средней полосе России самые опасные растения это:
Береза. Это абсолютный рекордсмен по числу обращений и тяжести проявлений. Главный аллерген березы, белок Bet v 1, несет на себе до 90% специфической активности пыльцы этого дерева; Злаковые травы (тимофеевка, овсяница, ежа сборная). Они цветут летом, и многие пациенты переносят этот период очень тяжело; Сорные травы (полынь и амброзия). Пыльца амброзии считается одним из самых сильных аллергенов в мире.
Растения разные — симптомы одинаковые.
Симптомы аллергии на пыльцу (поллиноза) в целом одинаковы, какое бы растение ни было виновником. Чаще всего болезнь дает о себе знать насморком, чиханием, зудом в глазах и слезотечением. У некоторых людей могут появиться и признаки пыльцевой астмы: приступы удушья, затрудненное дыхание. Нередки и кожные реакции — дерматит или крапивница.
«90% симптомов одинаковы для любой пыльцы, а оставшиеся 10% — это “почерк” конкретного растения, но разгадать его сможет только врач», — рассказала Евгения Баскакова.
Выявить поллиноз можно разными способами. Самый надежный метод — кожное тестирование, но его проводят только вне сезона цветения, чтобы не ухудшить состояние пациента. Альтернатива — анализ крови на особые антитела. Еще один вариант — молекулярная диагностика, к которой прибегают, если обычные тесты дают противоречивые результаты.
Сельдерей или пыльца?
В сезон цветения аллергиков подстерегает еще одна неприятность — так называемая перекрестная аллергия. Иммунная система путает пыльцу растений с некоторыми продуктами из-за того, что те содержат похожие белки. В результате аллергическая реакция возникает там, где ее совсем не ждали.
Самый распространенный вариант — перекрестная аллергия на березу. Если человек реагирует на пыльцу этого дерева, у него нередко появляется чувствительность к фундуку, яблокам, вишне, персикам, а также к сельдерею и моркови.
У тех, кто страдает от аллергии на полынь, может развиться реакция на сельдерей и пряности: кориандр, анис, фенхель. А при аллергии на пыльцу платана нередко возникают проблемы с лесными и грецкими орехами, салатом латук, яблоками и персиками.
«На практике встречаются и другие типы аллергических перекрестов. Для растительных антигенов типичны такие ассоциации, как полынь-горчица, амброзия-дыня-банан, олива-растительная пища, постеница-фисташки», — добавила Евгения Баскакова.
Как защититься от цветения?
Справиться с аллергией помогают не только лекарства, но и простые бытовые привычки. Вот что советует врач.
Прежде всего, каждый раз, возвращаясь домой с улицы, принимайте душ — это смывает пыльцу с кожи и волос. Также можно использовать специальные барьерные средства.
Если у вас есть перекрестная аллергия, на время цветения исключите из рациона «опасные» продукты, которые могут спровоцировать реакцию.
В помещении старайтесь не открывать окна. Регулярно делайте влажную уборку и по возможности установите увлажнитель воздуха: во влажной среде частицы пыльцы быстрее оседают, а не витают в воздухе.
Сушите белье только в стиральной машине или в помещении. Если повесить его на балконе или во дворе, оно превратится в настоящий сачок для пыльцы.
«Все эти правила направлены на снижение воздействия аллергена и помогают лишь облегчить состояние на время цветения. Для назначения патогенетической терапии необходимо обратиться к врачу», — предупредила Евгения Баскакова.
В сезон пыления аллергикам лучше пореже бывать на улице. Если все же захотелось выйти, выбирайте время после дождя, когда пыльцы в воздухе заметно меньше. Самые тяжелые часы, по словам Евгении Баскаковой, приходятся на утро: с 5 до 11 часов концентрация пыльцы максимальна. В это время не стесняйтесь надевать медицинскую маску и солнцезащитные очки — они надежно защитят слизистые носа и глаз.