Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозы от березы: как пережить сезон аллергии в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал сезон цветения. Узнали у аллерголога Евгении Баскаковой, каков график цветения в регионе.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области начинает цвести все, что может вызвать насморк и слезы. Портал «Живем в Нижнем» узнал у доцента кафедры факультетской и поликлинической педиатрии ПИМУ, руководителя Нижегородского отделения Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Евгении Баскаковой, какие растения вызывают самую сильную аллергию и как облегчить симптомы поллиноза.

За тополем крапива, за крапивой — полынь.

Сезон аллергии в Нижегородской области уже открыт. Из-за ранней весны и тепла в конце марта — начале апреля ольха и орешник начали пылить на несколько дней раньше, чем обычно. Такая же ситуация была и в 2025 году.

«Уже фиксируются первые обращения высокочувствительных пациентов. Но главный аллерген региона — береза, еще не пылит. По прогнозам синоптиков, в первой декаде апреля ожидается снижение температур, поэтому пыление вряд ли начнется быстро и масштабно», — рассказала Евгения Баскакова.

Специалисты выделяют три волны пыления, и в каждой из них в воздухе преобладают свои аллергены.

Апрель — май: цветут береза, тополь, ива, дуб и сосна. Июнь — июль: наступает черед злаковых трав и крапивы. Август: пика активности достигают полынь и другие сорные травы.

Ученые из ПИМУ и специалисты областной детской больницы выяснили некоторые особенности цветения, характерные конкретно для Нижегородской области. Они проанализировали, что именно преобладает в «пыльцевом дожде» региона.

Группа.

Лидеры и их доля.

Деревья.

береза — 72%, сосна — 8%, тополь — 7%

Травы и злаки.

крапива — 53%, злаковые травы — 22%, полынь — 19%

Грибы.

кладоспориум — 91%, альтернария — 9%

Как видите, среди деревьев безоговорочный лидер — это береза. Среди трав вне конкуренции крапива. А из грибов почти весь объем приходится на кладоспориум.

Главные опасности.

По словам Евгении Баскаковой, сильная аллергическая реакция может возникнуть в ответ на пыльцу любого растения, однако среди всех аллергенов все-таки можно выделить лидеров.

«На научном языке их называют “мажорные аллергены” — они вызывают клинические симптомы более чем у 50% пациентов с клинически значимой чувствительностью к данному виду пыльцы», — отметила аллерголог.

В средней полосе России самые опасные растения это:

Береза. Это абсолютный рекордсмен по числу обращений и тяжести проявлений. Главный аллерген березы, белок Bet v 1, несет на себе до 90% специфической активности пыльцы этого дерева; Злаковые травы (тимофеевка, овсяница, ежа сборная). Они цветут летом, и многие пациенты переносят этот период очень тяжело; Сорные травы (полынь и амброзия). Пыльца амброзии считается одним из самых сильных аллергенов в мире.

Фото: freepik.com.

Растения разные — симптомы одинаковые.

Симптомы аллергии на пыльцу (поллиноза) в целом одинаковы, какое бы растение ни было виновником. Чаще всего болезнь дает о себе знать насморком, чиханием, зудом в глазах и слезотечением. У некоторых людей могут появиться и признаки пыльцевой астмы: приступы удушья, затрудненное дыхание. Нередки и кожные реакции — дерматит или крапивница.

«90% симптомов одинаковы для любой пыльцы, а оставшиеся 10% — это “почерк” конкретного растения, но разгадать его сможет только врач», — рассказала Евгения Баскакова.

Выявить поллиноз можно разными способами. Самый надежный метод — кожное тестирование, но его проводят только вне сезона цветения, чтобы не ухудшить состояние пациента. Альтернатива — анализ крови на особые антитела. Еще один вариант — молекулярная диагностика, к которой прибегают, если обычные тесты дают противоречивые результаты.

Сельдерей или пыльца?

В сезон цветения аллергиков подстерегает еще одна неприятность — так называемая перекрестная аллергия. Иммунная система путает пыльцу растений с некоторыми продуктами из-за того, что те содержат похожие белки. В результате аллергическая реакция возникает там, где ее совсем не ждали.

Самый распространенный вариант — перекрестная аллергия на березу. Если человек реагирует на пыльцу этого дерева, у него нередко появляется чувствительность к фундуку, яблокам, вишне, персикам, а также к сельдерею и моркови.

У тех, кто страдает от аллергии на полынь, может развиться реакция на сельдерей и пряности: кориандр, анис, фенхель. А при аллергии на пыльцу платана нередко возникают проблемы с лесными и грецкими орехами, салатом латук, яблоками и персиками.

«На практике встречаются и другие типы аллергических перекрестов. Для растительных антигенов типичны такие ассоциации, как полынь-горчица, амброзия-дыня-банан, олива-растительная пища, постеница-фисташки», — добавила Евгения Баскакова.

Фото: freepik.com.

Как защититься от цветения?

Справиться с аллергией помогают не только лекарства, но и простые бытовые привычки. Вот что советует врач.

Прежде всего, каждый раз, возвращаясь домой с улицы, принимайте душ — это смывает пыльцу с кожи и волос. Также можно использовать специальные барьерные средства.

Если у вас есть перекрестная аллергия, на время цветения исключите из рациона «опасные» продукты, которые могут спровоцировать реакцию.

В помещении старайтесь не открывать окна. Регулярно делайте влажную уборку и по возможности установите увлажнитель воздуха: во влажной среде частицы пыльцы быстрее оседают, а не витают в воздухе.

Сушите белье только в стиральной машине или в помещении. Если повесить его на балконе или во дворе, оно превратится в настоящий сачок для пыльцы.

«Все эти правила направлены на снижение воздействия аллергена и помогают лишь облегчить состояние на время цветения. Для назначения патогенетической терапии необходимо обратиться к врачу», — предупредила Евгения Баскакова.

В сезон пыления аллергикам лучше пореже бывать на улице. Если все же захотелось выйти, выбирайте время после дождя, когда пыльцы в воздухе заметно меньше. Самые тяжелые часы, по словам Евгении Баскаковой, приходятся на утро: с 5 до 11 часов концентрация пыльцы максимальна. В это время не стесняйтесь надевать медицинскую маску и солнцезащитные очки — они надежно защитят слизистые носа и глаз.