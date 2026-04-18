Проезд закроют по улице Ильинской в Нижнем Новгороде закроют на два месяца

Временные ограничения для транспорта введут в центре Нижнего Новгорода на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Проезд будет ограничен по улице Ильинской на участке от Добролюбова до Сергиевской. Ограничения будут действовать с 20 апреля по 20 июня.
В департаменте транспорта уточнили, что причиной изменения дорожной схемы станут ремонтные работы на Ильинской. При этом двухстороннее движение на улице сохранится. Нижегородских автомобилистов просят быть внимательнее и заранее ознакомиться с изменениями.
Напомним, ремонт трамвайных путей на перекрестке Ванеева и Надежды Сусловой начнется 25 апреля. Из-за этого изменятся маршруты некоторых автобусов.