Евгения Баскакова назвала аллергенные растения в Нижегородской области

Источник: Живем в Нижнем

Доцент кафедры факультетской и поликлинической педиатрии ПИМУ Евгения Баскакова рассказала порталу «Живем в Нижнем», пыльца каких растений вызывает самую сильную аллергическую реакцию.

Как отмечает аллерголог, сильная аллергическая реакция может возникнуть в ответ на пыльцу любого растения, однако среди всех аллергенов все-таки можно выделить лидеров. В средней полосе России самой аллергенной является береза. Это абсолютный рекордсмен по числу обращений и тяжести проявлений.

Сильную реакцию могут вызывать злаковые травы — тимофеевка, овсяница, ежа сборная. Пик цветения приходится на лето и может переноситься пациентами достаточно тяжело. Сорные травы также являются сильными аллергенами. Пыльца амброзии признана одним из сильнейших аллергенов в мировом масштабе, отмечает специалист.

«Аллергия — это всегда “история конкретного пациента”, и предсказать, на какой аллерген будет самый бурный ответ, можно только после тщательной диагностики», — добавила Евгения Баскакова.

Подробнее о сезоне цветения аллергенных растений в Нижегородской области читайте в нашем специальном материале.