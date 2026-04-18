Евгения Баскакова назвала аллергенные растения в Нижегородской области

Доцент кафедры факультетской и поликлинической педиатрии ПИМУ Евгения Баскакова рассказала порталу «Живем в Нижнем», пыльца каких растений вызывает самую сильную аллергическую реакцию.
Как отмечает аллерголог, сильная аллергическая реакция может возникнуть в ответ на пыльцу любого растения, однако среди всех аллергенов все-таки можно выделить лидеров. В средней полосе России самой аллергенной является береза. Это абсолютный рекордсмен по числу обращений и тяжести проявлений.
Сильную реакцию могут вызывать злаковые травы — тимофеевка, овсяница, ежа сборная. Пик цветения приходится на лето и может переноситься пациентами достаточно тяжело. Сорные травы также являются сильными аллергенами. Пыльца амброзии признана одним из сильнейших аллергенов в мировом масштабе, отмечает специалист.
«Аллергия — это всегда “история конкретного пациента”, и предсказать, на какой аллерген будет самый бурный ответ, можно только после тщательной диагностики», — добавила Евгения Баскакова.
