Уровень воды в реке Чулым может подняться на 0,3 м в ближайшие сутки

Подъём возможен на участке «Ачинск-Новобирилюссы».

В ближайшие сутки уровень воды в реке Чулым может подняться на 0,1 — 0,3 метра.

Как сообщили в МЧС со ссылкой на гидрометеорологов, подъём возможен на участке «Ачинск-Новобирилюссы».

В министерстве отметили, что из-за паводков в регионе фиксируются подтопления в ряде муниципальных округов. Вскрытие водоёмов сопровождается заторами льда, колебанием уровня воды и заливанием низменных участков. Не исключены переливы дорог.

Напомним, ранее стало известно, что двое мужчин едва не погибли, выпав из лодки на р. Чулым.