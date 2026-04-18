Менять паспорт после 60 лет могут обязать волгоградцев

Волгоградцам, возможно, придется менять внутренний паспорт не только в 20 и 45 лет, но и после 60. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он пояснил, что из-за роста продолжительности жизни внешность людей заметно меняется, а это создает сложности при удостоверении личности.
Сейчас по закону россияне меняют паспорт дважды — в 20 и 45 лет. После этого документ действует бессрочно. Но на практике это вызывает вопросы, особенно в аэропортах и на вокзалах, где сотрудники безопасности сверяют фото в паспорте с лицом пассажира. Если разница слишком велика, могут возникнуть задержки или отказ в посадке, — пишет РИА.
Антропенко обратил внимание, что загранпаспорт граждане меняют каждые 10 лет, а для внутреннего документа такой регулярной замены после 45 лет не предусмотрено. Депутат считает, что это пробел, который стоит устранить.
Если предложение поддержат, волгоградцам старше 60 лет придется обращаться в МФЦ или подразделения МВД для обновления фотографии и данных в паспорте. Пока инициатива находится на стадии обсуждения.
Окончательное решение примут в Госдуме после экспертизы и общественных слушаний.
