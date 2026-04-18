В красноярской Покровке подтопило дома частного сектора

В Красноярске в Покровке подтопило дома частного сектора.

Как сообщил глава города Сергей Верещагин в своих соцсетях, в Покровке вода выходит на поверхность сразу в нескольких точках частного сектора. Мэр заехал на одну из них по улице Водянникова перед открытой встречей с красноярцами в Центральном районе.

«Домовладения топит локально — подвалы, гаражи, дворы. Зимой в них, а также на улице образуется массивный слой наледи. Видны просадки грунта. Коммунальщики проверяли сети водоснабжения на предмет порывов. В ряде мест течь устранили, но это не помогло. Не исключается причина подтопления из-за подземных вод. В зоне риска более 150 домов. Технические решения по отводу предварительно проработаны. Сумма для бюджета серьёзная, необходимо заручиться подтверждением по источнику воды», — отметил Сергей Верещагин.

Глава Красноярска также добавил, что поручил привлечь специалистов и провести обследование. Когда получат заключение, то будет принято решение, как действовать дальше. С аналогичными ситуациями подтоплений сейчас работают и в других районах города.

