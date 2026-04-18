На российских реках началась круизная навигация

Первый туристический теплоход отправился из Волгограда в Саратов, открыв сезон круизной навигации в России.
— На теплоходе каждый год проходит модернизация, без этого сейчас никуда. У туристов требования все время повышаются. В этом году мы обновили две люксовые каюты, полностью поменяли холодильное оборудование. Навигация только начинается, а мы уже верстаем планы на судоремонт на следующую зиму. Работа у нас круглый год, — рассказал «РГ» капитан теплохода «Александр Невский» Алексей Третьяков.
После короткого рейса до Саратова и обратно будет маршрут до Самары. В этом году у судна, как обычно, большая программа. Оно будет ходить по Волге, Каме, Волго-Донскому каналу и Дону.
— Я на этом теплоходе работаю первый раз, но по предыдущему опыту могу сказать, что самый большой ажиотаж у пассажиров вызывают круизы до Ростова, Санкт-Петербурга, Москвы. Этих рейсов мало, а желающих много, — добавил капитан.
Первый круиз вызвал большой интерес у туристов. На борту были не только горожане, но и жители удаленных сельских районов.
— Это наше первое путешествие на теплоходе. Это давняя мечта была. Думаю, будут прекрасные виды, — поделилась ожиданиями волгоградка Ирина Короткова.