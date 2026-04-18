Лукашенко назвал Макрона, Мерца и Трампа «временщиками»

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц — «временщики», которые «пришли, схватили и ушли». Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту RT Рику Санчесу.
По его словам, «среди политиков определенная зависть друг к другу есть», и, «дай бог, чтобы у какого-то западного политика было хотя бы 60 процентов поддержки населения».
— Они временщики. Понимаете? Пришли, схватили и ушли. Вот основа их политики. Они не думают о народе Франции, Германии и так далее. И в этом их проблема. Они нас когда-то учили — Россию, нас, Казахстан, Украину, другие страны, а сейчас они к нам должны приезжать учиться и делать соответствующие выводы, — сказал Лукашенко.
Кроме того, глава государства назвал «временщиком» президента США Дональда Трампа. По его словам, за четыре года правления глава Белого дома ничего не сделает, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Также в ходе этого интервью белорусский лидер заявил, что Соединенные Штаты не смогут навредить России при помощи своего оружия. По его мнению, неспособность американской армии к такому сопротивлению показал конфликт на Ближнем Востоке. Он добавил, что США по своей мощи действительно супердержава, но все же не суперсила.
Ранее президент Белоруссии прокомментировал внешнюю политику Соединенных Штатов словами «никакие вы не демократы».