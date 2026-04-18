Нижегородский аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы

Нижегородский аэропорт «Чкалов» ввел ограничения на прием и вылет воздушных судов утром 18 апреля. Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения были введены из-за угрозы атаки БПЛА. Это необходимо для обеспечения безопасности судов.
В Нижнем Новгороде задержан один рейс из Нижнего в Калининград до 11.35. Также в столицу Приволжья позже прилетят самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что свыше 61 кг мёда и молочной продукции изъяли в нижегородском аэропорту.
Узнать больше по теме
