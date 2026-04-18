Мощные магнитные бури накроют Нижний Новгород 18 и 19 апреля

Нижегородцев предупреждают о сильных магнитных бурях в выходные, 18 и 19 апреля. Прогноз опубликован на сайте my-calend.
Мощность магнитного шторма 18 апреля достигнет шести баллов. Неблагоприятная геомагнитная обстановка будет наблюдаться в течение всего дня. Метеочувствительные нижегородцы могут столкнуться с головными болями, слабостью, скачками давления и подавленным состоянием. Важно находить время на отдых, избегать стрессовых ситуаций и не переедать.
В воскресенье, 19 апреля, ожидается магнитная буря мощностью пять баллов. К вечеру геомагнитная обстановка немного улучшится — сила шторма снизится до четырех баллов.
