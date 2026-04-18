Мощные магнитные бури накроют Нижний Новгород 18 и 19 апреля

Мощность магнитного шторма 18 апреля достигнет шести баллов. Неблагоприятная геомагнитная обстановка будет наблюдаться в течение всего дня. Метеочувствительные нижегородцы могут столкнуться с головными болями, слабостью, скачками давления и подавленным состоянием. Важно находить время на отдых, избегать стрессовых ситуаций и не переедать.