Мощные магнитные бури накроют Нижний Новгород 18 и 19 апреля

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцев предупреждают о сильных магнитных бурях в выходные, 18 и 19 апреля. Прогноз опубликован на сайте my-calend.

Мощность магнитного шторма 18 апреля достигнет шести баллов. Неблагоприятная геомагнитная обстановка будет наблюдаться в течение всего дня. Метеочувствительные нижегородцы могут столкнуться с головными болями, слабостью, скачками давления и подавленным состоянием. Важно находить время на отдых, избегать стрессовых ситуаций и не переедать.

В воскресенье, 19 апреля, ожидается магнитная буря мощностью пять баллов. К вечеру геомагнитная обстановка немного улучшится — сила шторма снизится до четырех баллов.

Напомним, нижегородские коммунальщики готовятся к дождю со снегом в Нижнем Новгороде. В городе выпадет половина месячной нормы осадков в ближайшие дни.