Жители Ростовской области не смогут 18 апреля увидеть парад планет

Как сообщают в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, учёные сомневаются в том, что жители нашей страны, в том числе Ростовской области, смогут увидеть невооружённым глазом парад планет 18 апреля 2026 года.

Уточняется, что во время парада планет на небе вдоль эклиптики в узком секторе соберутся Сатурн, Марс, Меркурий и Нептун. Но небесные тела разделяют миллионы километров.

Как утверждают сотрудники лаборатории, максимальное сближение планет, ожидается 20 и 21 апреля, а не 18 апреля 2026 года.

Планеты появятся из-за горизонта рано утром вместе с Солнцем и будут проецироваться на дневное небо.