В Ижевске стартовал ремонт 2 детских садов

Капитальный ремонт двух детских садов начался в Ижевске Удмуртской Республики по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации города.
Работы проводят во втором корпусе детсада № 72 в Октябрьском районе и в детсаду № 192 в Устиновском районе. Специалисты уже приступили к демонтажу. Летом начнется благоустройство прилегающих территорий.
Для детского сада № 72 также будут закуплены интерактивно-цифровые комплексы по естественно-научным направлениям, обновится спортивный зал и оборудование пищеблока. А для детсада № 192 предусмотрены современные комплекты для инженерно-технического творчества, обучения основам робототехники и алгоритмики.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.