Лукашенко подписал указ о призыве белорусов из запаса на военную службу

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ о призыве офицеров запаса на военную службу, сообщила пресс-служба президента.
Согласно документу, в Вооруженные Силы и органы пограничной службы в 2026 году будут призваны граждане Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса. Речь идет о призыве на службу белорусов, которые не проходили срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеют права на отсрочку от призыва.
В пресс-службе президента напомнили, что мероприятия призыва Вооруженные Силы республики проводят каждый год на плановой основе.
Указ принят в целях повышения уровня укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечения подготовки мобилизационного резерва.
