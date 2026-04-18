Лукашенко подписал указ о призыве белорусов из запаса на военную службу

В Беларуси офицеров запаса призывают на военную службу.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ о призыве офицеров запаса на военную службу, сообщила пресс-служба президента.

Согласно документу, в Вооруженные Силы и органы пограничной службы в 2026 году будут призваны граждане Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса. Речь идет о призыве на службу белорусов, которые не проходили срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеют права на отсрочку от призыва.

В пресс-службе президента напомнили, что мероприятия призыва Вооруженные Силы республики проводят каждый год на плановой основе.

Указ принят в целях повышения уровня укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечения подготовки мобилизационного резерва.

