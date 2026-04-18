Мой идеальный пломбир: как выбрать качественное мороженое

Пришла весна, наступит лето, — а это значит, что с каждым днем растет спрос на мороженое. Гулять по улицам с эскимо или купить домой брикет, чтобы съесть с клубникой, каждый решает сам. Главное — найти «тот самый вкус», а не купить замороженную химию. «МК» подсказывает, как выбрать идеальный пломбир или крем-брюле.
Советское мороженое делалось по ГОСТу 117−41, который считался одним из самых жестких в мире. Он не допускал никакой химии — только натуральное молоко или сливки. Хранилось такое мороженое всего неделю. Сегодняшнее лакомство может полгода может валяться в морозилке, и ничего с ним не случится. Из чего же делают современное мороженое и как из обрушившегося на нас изобилия выбрать самое натуральное?
«МК» подготовил несколько советов, как не ошибиться при выборе любимого лакомства.
Мы знаем, что сливочное, да и молочное мороженое всегда белого цвета. Но вглядитесь в его оттенки! Чем желтее пломбир, тем он жирнее. При этом цвет все-таки должен оставаться белым. Если мороженое явно ударилось в желтизну, то в него добавили краситель, и не просто так. С помощью искусственной добавки производитель пытается замаскировать неприглядный цвет растительных жиров.
Шоколадная глазурь на эскимо тоже требует пристального внимания. Налет на шоколадной глазури говорит о подозрительном составе или о неправильном хранении. В любом случае, его там быть не должно.
Если мороженое в магазинном холодильнике какой-то нечеткой формы, то его размораживали и замораживали вновь. Такой процесс не допускает технология приготовления мороженого. После повторной заморозки в массе появляются кристаллики льда, весьма неприятные на вкус.
О повторной заморозке говорят и кристаллики льда на упаковке или на самом продукте.
Если пломбир в вафельном стаканчике слишком провалился в этот стаканчик, то продукт явно просрочен. При долгом хранении мороженая масса «усыхает».
Современный ГОСТ на мороженое не допускает в его составе растительных жиров. Если на упаковке стоит надпись «Сделано по ГОСТу», то пальмового масла там с большой долей вероятности не будет. Если же лакомство производится по ТУ, то производитель имеет право добавить туда любые компоненты, не запрещенные законом. Змеиного яда там, безусловно, не будет, а вот растительные жиры и сомнительные красители — вполне.
Не стоит обольщаться насчет шоколадной глазури. Делается она из дешевого какао-порошка, то есть жмыха, оставшегося после отжима из бобов масла какао. Чтобы жмых снова стал маслянистым, в него щедро добавляют дешевое пальмовое или кокосовое масло.
Куда полезнее сливочная глазурь (раньше такая была на советском мороженом «Лакомка» или «Бородино»), но внимательно смотрите состав. От сливок там тоже может быть одно название.
Проверить мороженое на качество можно дома. Достаньте продукт из морозилки и попробуйте отколоть от него маленький кусочек. Если мороженое качественное, то это получится. Если нет, то масса будет крошиться.
Второе домашнее испытание можно провести для глазури. Попробуйте разморозить лакомство. Качественное покрытие будет таять одновременно с мороженым.
Как проверить саму массу? Опять же надо ее растопить. Если мороженое тает с густой и пышной пеной, то для него не пожалели молочных сливок. Если растаявшая масса похожа на сладкую белую лужицу без пузырьков, то, увы, там растительные жиры.
Не стоит обольщаться насчет цены. Натуральное мороженое со сливками в составе не может стоить дешево.
Жиру жир.
В зависимости от содержания молочного жира мороженое может быть:
— молочное (массовая доля жира 0,5%-7,5%).
— сливочное (массовая доля жира 8,0%-11,5%).
— пломбир — (массовая доля жира 12,0%-20,0%).
В мороженом от надежного производителя жирность обязательно должна быть указана на упаковке.
Рекомендованная норма употребления мороженого для взрослых — 3−4 раза в неделю, для детей — 2−3 раза в неделю.