В двух школах Баксанского района Кабардино-Балкарии откроются агротехклассы

Всего в этом году в регионе планируется создать 10 подобных пространств.

Два агротехнологических класса откроют в школах Баксанского района Кабардино-Балкарии при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Один агротехкласс оборудуют в школе № 3 села Баксаненок, второй — в учреждении села Псыхурей. Всего в этом году в регионе планируется открыть 10 подобных пространств.

С сентября прошлого года в Баксанском районе уже функционируют два таких класса — в селах Кишпек и Куба. В них 87 учащихся 7-х и 10-х классов получают знания по профильным программам и углубленно изучают химию, биологию, физику и математику, а также знакомятся с особенностями сельского хозяйства.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

