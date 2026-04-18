Пловцы самой счастливой нации рассказали лайфхак для жизни в бешеном ритме

Участники сообщили, что пытались использовать дыхательные техники (вдыхать в течение пяти секунд и выдыхать в течение пяти секунд). Когда им это удавалось, ощущение нехватки воздуха сменялось глубоким спокойствием, и они буквально приводили свои тела в состояние расслабления, несмотря на враждебное окружение. В конце концов, пловцы начинают применять эффективные методы успокоения еще до того, как касаются воды: они могут стоять на причале и делать глубокие вдохи, чтобы успокоить нервную систему, благодаря чему холодная вода становится гораздо менее шокирующей при входе.