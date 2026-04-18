Экс-депутат заксобрания Пермского края намерена вновь участвовать в выборах

Ранее Миролюбова уже работала в краевом парламенте.

Источник: Комсомольская правда

Декан экономического факультета Пермского государственного университета Татьяна Миролюбова подала документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Она планирует баллотироваться в законодательное собрание Пермского края по избирательному округу № 2, сообщили в региональном отделении партии.

Ранее Миролюбова уже работала в краевом парламенте — с 2016 по 2021 год. В тот период она руководила комитетом по промышленности, экономике и налоговой политике. На выборах 2016 года входила в число лидеров партийного списка.

Однако в 2021 году ей не удалось пройти праймериз, и в основной избирательной кампании она участия не принимала. Теперь бывший депутат намерена вновь попробовать получить мандат.

