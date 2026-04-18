В Хабаровске предприниматель потерял 17 млн рублей на лжеинвестициях

В Хабаровске 56-летний индивидуальный предприниматель перевел мошенникам 17 миллионов рублей под видом инвестиций в криптовалюту. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным прокуратуры Хабаровского края, в начале 2026 года мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником брокерской компании, и предложил выгодно вложить средства. Потерпевший согласился, установил на смартфон приложения для общения и перевода денег на биржевой счет, зарегистрировал личный кабинет на указанной торговой платформе.
С ним связался «трейдер», который обучал процессу покупки и продажи финансовых инструментов. Он убедил мужчину накопить на биржевом балансе 130 тысяч долларов. Для этого предприниматель продал автомобиль, занял деньги у родственников и друзей, а также оформил кредит. На протяжении пяти недель совершались сделки с криптовалютой. В конце марта 2026 года трейдер объявил о начале «альтсезона» — периода, якобы позволяющего значительно увеличить капитал.
Когда потерпевший попытался вывести средства, начались технические проблемы. Пароль перестал проходить проверку, а для получения нового кода требовалось пополнить баланс, что он и сделал. Доступ к личному кабинету восстановить не удалось. После этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ.
