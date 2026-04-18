Экс-депутата Николая Шумилкова арестовали за попытку подкупа в Нижнем Новгороде

За 1,1 миллиона рублей он хотел сменить руководство управляющей компании.

Источник: Комсомольская правда

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода заключил под стражу директора одной из управляющих компаний Сормовского района Николая Шумилкова. Его обвиняют в покушении на коммерческий подкуп в особо крупном размере. Информация об избрании меры пресечения опубликована на сайте суда.

Фото с сайта партии «Единая Россия».

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области уточнили, что 64-летнего мужчину задержали 15 апреля. Полицейские сработали по оперативной наводке и взяли подозреваемого с поличным. Деньги он передавал прямо в салоне автомобиля, припаркованного на улице Новые Пески.

Выяснилось, что Шумилков передал 1,1 миллиона рублей участнику другой УК. Взамен тот должен был на предстоящих собраниях проголосовать за отставку действующего генерального директора и назначение на этот пост нового человека. Однако довести задуманное до конца обвиняемый не успел — его задержали. Теперь возбуждено уголовное дело, по решению суда мужчина останется под стражей до 14 июня.

Отметим, что Николай Шумилков с 2000 по 2015 год избирался депутатом городской Думы Нижнего Новгорода пяти созывов, а с 2003 года возглавлял в ней комиссию по городскому хозяйству. В 2016 году он стал депутатом Законодательного собрания Нижегородской области. На момент задержания занимал должность генерального директора ОАО «ДУК Сормовского района».

