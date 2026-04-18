Экс-главу администрации Советска выпустили под домашний арест

Евгений Макаров был взят под стражу в зале суда 17 ноября 2025 года. Сторона защиты просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а сам подсудимый уверял, что не собирается давить на свидетелей по делу и что у его жены есть средства на содержание семьи, несмотря на её безработный статус. При этом у обвинения были основания полагать, что экс-чиновник может оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства, которые на тот момент не были обнаружены следствием.