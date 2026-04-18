В больнице Челябинска обновили центр паллиативной помощи детям

Центр паллиативной помощи детям «Дом колибри» открылся в городской клинической больнице № 9 Челябинска после реконструкции. Обновление подобных учреждений соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
В центре увеличили количество коек с 11 до 30 и специализированных выездных бригад с 1 до 2. Все палаты рассчитаны на одного ребенка и его родителей и оформлены по типу комфортабельных гостиничных номеров.
На первом этаже находятся выездная служба и дневной стационар, на втором и третьем — стационарные койки, палаты «мать и дитя», отделение респираторной поддержки. Также есть специальные помещения для абилитации и реабилитации.
«Отдельно стоит сказать о важном преимуществе центра. “Дом колибри” интегрирован с многопрофильной больницей. Это позволяет оперативно привлекать любых специалистов без перевода ребенка в другое учреждение. Здесь же работает ресурсный центр, который координирует паллиативную помощь всем детям региона: решает вопросы лекарственного и расходного обеспечения, организации ухода на дому, взаимодействует с социальными, психологическими и конфессиональными службами», — добавили в аппарате губернатора и правительства региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.