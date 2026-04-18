Паулина Андреева-Бондарчук подала на развод с Федором Бондарчуком

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мировой судья судебного участка № 244 района Донской зарегистрировал иск актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук к режиссёру Фёдору Бондарчуку о расторжении брака, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции.
«Предварительная беседа назначена на 30 апреля 2026 года, иск поступил в суд 15 апреля», — указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце марта 2025 года Андреева-Бондарчук и Фёдор Бондарчук заявили о разводе, опубликовав совместное обращение в своём профиле в Instagram*. Они были женаты с 2019 года. В 2021 году у пары родился сын Иван.
Для Фёдора Бондарчука это второй брак. Первой супругой была Светлана Бондарчук, в браке с которой родились сын Сергей и дочь Варвара.
