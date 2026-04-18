Первый концерт студенческой филармонии прошел вчера в Красноярске

17 апреля в новом «Зале искусств» на проспекте Мира в Красноярске состоялось открытие студенческой филармонии Сибирского Государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. К этому событию был приурочен оперный концерт «Наследие и наследники», в котором приняли участие лучшие студенты кафедры сольного пения и оперной подготовки института. Вела его Вера Баранова, заведующая кафедрой, профессор, заслуженная артистка России, солистка Красноярского театра оперы и балета. Она рассказала о том, что сегодня в институте оперному пению учатся талантливые парни и девушки со всей России, а также китайские студенты. Раскрыла некоторые секреты подготовки оперных исполнителей. Сообщила, что солисты — выпускники Красноярского института очень востребованы в профессии, они работают в лучших театрах страны, некоторые преподают в альма-матер. Также Вера Павловна провела небольшой экскурс в историю Красноярского института искусств, вспомнила выдающихся педагогов, которые стояли у истоков кафедры сольного пения и оперной подготовки, прежде всего Екатерину Иофель, которая учила Дмитрия Хворостовского. Именно она приглашала в Красноярск певцов, режиссеров и дирижеров, выпускников консерваторий и артистов театров из Москвы, Ленинграда, Екатеринбурга, Горького, Киева, Одессы и других городов, которые давали нашим студентам уроки мастерства. Вера Павловна подчеркнула выдающуюся роль Павла Стефановича Федирко в создании института. С любовью и теплотой профессор представляла своих учеников, участвовавших в концерте. Они исполнили арии из опер и другие музыкальные произведения. Каждый номер зал приветствовал бурными аплодисментами. Самые горячие и продолжительные овации вызвало выступление восходящей звезды российской оперной сцены, лауреата российских и международных конкурсов Екатерины Бегунович. В прошлом году она закончила СГИИ, сейчас работает солисткой Новосибирского Государственного театра оперы и балета. Продемонстрировав уникальные возможности великолепного голоса, молодая певица блестяще исполнила арию Виолетты из оперы «Травиата» Верди, романс «Соловей» Александра Алябьева и порадовала зрителей зажигательной украинской песней. Этот концерт стал первым из цикла выступлений, которые готовит кафедра сольного пения и оперной подготовки СГИИ. Идея создания студенческой филармонии принадлежит пятикурснице института, оперной певице Елене Труниной. Она и будущий музыковед Анастасия Шипицына стали организаторами первого концерта. — Я делилась этой идеей с однокурсниками и радовалась, что она им интересна. Ведь здорово, когда студенты-исполнители встречаются не только на лекциях, но и на сцене. И не в рамках одной концертной программы в семестр, а делая что-то на регулярной основе. Нам бы очень хотелось, чтобы студенческая филармония стала пространством для профессионального роста студентов всех трёх факультетов института. Темы следующих встреч мы пока оставим в секрете, но одно могу сказать точно — они будут ежемесячными и разнообразными, — сообщила Елена. На видео: Екатерина Бегунович исполняет романс «Соловей» Александра Алябьева (фрагмент).