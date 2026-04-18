В Коми отремонтируют 7 искусственных сооружений

Ремонт семи искусственных сооружений проведут в Республике Коми в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Например, на дороге Сыктывкар — Троицко‑Печорск планируется обновить три моста. Они проходят через реки Вычегда, Кузобъю и Чортас. Там отремонтируют балки пролетных строений, заменят дорожное полотно, установят новое ограждение и проведут другие работы.
На автодороге Усть‑Кулом — Усть‑Нем — Мыелдино началась подготовка к ремонту моста через реку Кулом-Ю. Еще одно сооружение обновят на подъезде к поселку городского типа Ярега. А в Усинском районе на участке трассы Усть-Уса — Харьягинский планируется продолжить работы на железобетонных балочных мостах через реки Евсявис и Турунъель.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.