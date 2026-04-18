Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Коми отремонтируют 7 искусственных сооружений

На дороге Сыктывкар — Троицко‑Печорск планируется обновить 3 моста.

Ремонт семи искусственных сооружений проведут в Республике Коми в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.

Например, на дороге Сыктывкар — Троицко‑Печорск планируется обновить три моста. Они проходят через реки Вычегда, Кузобъю и Чортас. Там отремонтируют балки пролетных строений, заменят дорожное полотно, установят новое ограждение и проведут другие работы.

На автодороге Усть‑Кулом — Усть‑Нем — Мыелдино началась подготовка к ремонту моста через реку Кулом-Ю. Еще одно сооружение обновят на подъезде к поселку городского типа Ярега. А в Усинском районе на участке трассы Усть-Уса — Харьягинский планируется продолжить работы на железобетонных балочных мостах через реки Евсявис и Турунъель.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.