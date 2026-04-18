В Коми отремонтируют 7 искусственных сооружений

На автодороге Усть‑Кулом — Усть‑Нем — Мыелдино началась подготовка к ремонту моста через реку Кулом-Ю. Еще одно сооружение обновят на подъезде к поселку городского типа Ярега. А в Усинском районе на участке трассы Усть-Уса — Харьягинский планируется продолжить работы на железобетонных балочных мостах через реки Евсявис и Турунъель.